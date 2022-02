Disparition de Natacha au Pérou: "Une équipe de guides professionnels poursuit activement les recherches"

L'ambassadeur de Belgique au Pérou, Mark Van de Vreken, est actuellement à Cabanaconde, où la Belge de 28 ans Natacha de Crombrugghe a disparu il y a trois semaines alors qu'elle effectuait un trek en solitaire sur les hauts plateaux andins, a indiqué lundi à Belga le SPF Affaires étrangères.

Disparition de Natacha au Pérou: des policiers belges pourraient se rendre sur place pour participer aux recherches

"Notre ambassade maintient les contacts établis avec les autorités locales, les services de police et l'équipe de recherche en montagne. Une équipe de guides professionnels poursuit activement les recherches", a ajouté la porte-parole du Service public fédéral, Marie Cherchari. Les autorités policières et judiciaires belges et péruviennes se coordonnent, tandis que le consul honoraire belge sur place "a activé son réseau" et ses "contacts avec les autres postes européens sur place".

Quant aux parents de la jeune fille, au Pérou depuis une semaine, ils sont accompagnés par un membre de l'ambassade belge, ajoute Mme Cherchari. Vendredi, les autorités locales ont réaffirmé leur soutien aux opérations de secours et rejeté les accusations de certains secouristes selon lesquelles elles n'avaient pris en charge ni leur hébergement, ni leur transport, ni leur nourriture. Sans aide matérielle, Joel Quicaña et son équipe menaçaient d'abandonner les recherches. Ces dernières sont menées par plusieurs équipes et coordonnées par l'Unité de haute montagne de la police nationale et le commissariat de Cabanaconde, précise l'agence de presse péruvienne Andina.

Le responsable de l'Autorité autonome du canyon de Colca, une destination touristique prisée que la jeune Belge avait l'intention de visiter le jour de sa disparition, a affirmé auprès d'Andina que personne n'avait effectué de demande de soutien logistique. Winder Anconeira a ajouté que, depuis le début des recherches le 4 février, il a mis une camionnette, un chauffeur, du carburant et des vivres à disposition de l'équipe de secouristes dirigée par Eloy Cacya. Natacha de Crombrugghe a disparu depuis le 23 janvier. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d'hôtel avant de partir tôt, le matin du 24 janvier, pour le canyon de Colca. Les secouristes ont parcouru en vain 90% des sentiers de randonnée qui s'étendent sur la partie occidentale de la vallée du Colca, entre Cabanaconde et le village de Sangalle, selon le site d'informations en ligne Infobae. Surnommé "l'oasis", Sangalle sert de refuge aux trekkeurs. Avant son départ de l'hôtel, la jeune femme avait indiqué vouloir s'y rendre, précise l'agence de presse péruvienne.