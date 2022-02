L'ambassadeur de Belgique pour le Pérou est à Cabanaconde

(Belga) L'ambassadeur de Belgique au Pérou, Mark Van de Vreken, est actuellement à Cabanaconde, où la Belge de 28 ans Natacha de Crombrugghe a disparu il y a trois semaines alors qu'elle effectuait un trek en solitaire sur les hauts plateaux andins, a indiqué lundi à Belga le SPF Affaires étrangères.

"Notre ambassade maintient les contacts établis avec les autorités locales, les services de police et l'équipe de recherche en montagne. Une équipe de guides professionnels poursuit activement les recherches", a ajouté la porte-parole du Service public fédéral, Marie Cherchari. Les autorités policières et judiciaires belges et péruviennes se coordonnent, tandis que le consul honoraire belge sur place "a activé son réseau" et ses "contacts avec les autres postes européens sur place". Quant aux parents de la jeune fille, au Pérou depuis une semaine, ils sont accompagnés par un membre de l'ambassade belge, conclut Mme Cherchari.