Pérou: découverte de six momies d'enfants, probablement sacrifiés

Six momies d'enfants pré-incaïques, vraisemblablement sacrifiés il y a plus de 1.000 ans pour accompagner un dignitaire vers l'au-delà, ont été découvertes sur un site de fouilles près de Lima.

"On a découvert les restes de six enfants momifiés près de la tombe d'un personnage faisant partie de l'élite" et dont la momie avait été elle-même mise au jour en novembre, a indiqué dimanche à l'AFP l'archéologue Pieter Van Dalen, responsable du site de Cajamarquilla, à 24 km à l'est de Lima.

"Selon notre hypothèse de travail, ces enfants ont été sacrifiés pour accompagner cette momie sur le chemin de l'au-delà (...) Ils pourraient être membres de la famille proche", a ajouté le scientifique qui a estimé que ces momies remonteraient entre 800 et 1.000 ans après Jésus Christ.

Non loin des momies des enfants ont été retrouvés les restes de sept adultes, mais qui n'étaient pas momifiés.

Cette découverte porte à 14 le nombres corps retrouvés par les archéologues de l'Université de San Marcos depuis novembre 2021 sur le site de Cajamarquilla.

En novembre, les archéologues avaient mis au jour la momie du dignitaire pré-incaïque, attachée à l'aide de cordelettes et le visage couvert avec les mains.

Pour les scientifiques, la momie découverte dans une chambre funéraire de forme conique à 1,40 mètre de profondeur sur le site archéologique, est vraisemblablement un homme âgé d'entre 18 et 22 ans.

Ce personnage "était parvenu à un statut économique et social" et a peut-être représenté une "autorité politique", estime Pieter Van Dalen.

Selon ce dernier, Cajamarquilla était un important centre urbain, d'environ 10.000 à 20.000 habitants, construit vers l'an 200 avant Jésus Christ et qui est resté occupé jusqu'au 16e siècle de notre ère.