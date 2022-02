La moitié des projets du plan de relance wallon ont démarré, assure Elio Di Rupo

(Belga) "Il ressort d'un premier état des lieux que 50% des projets de notre plan de relance ont démarré et que la quasi-totalité de ceux repris dans la Facilité pour la reprise et la résilience sont en cours de route", a assuré le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, lundi, en commission du parlement régional.

Après plusieurs semaines d'absence à la suite d'une blessure au genou, M. Di Rupo était attendu sur le sujet, notamment par les députés de l'opposition. "319 projets, 7,6 milliards d'euros de dépenses et pourtant toujours pas de timing précis, pas d'évaluation, pas de négociation avec les syndicats ou les employeurs", a ainsi pointé le chef de groupe du cdH François Desquesnes. "Nous avons repris contact avec les partenaires sociaux" après la sortie concertée, l'automne passé, de la FGTB et de l'UWE disant tout leur scepticisme face au plan de relance wallon, lui a répondu Elio Di Rupo. Les travaux vont bon train; une feuille de route est sur la table. Elle comprend 14 projets transversaux "sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied", a poursuivi Elio Di Rupo. Ce dernier est par ailleurs revenu sur le financement du plan de relance alors que la Wallonie pourrait perdre 350 millions d'euros de financement européen à la suite des résultats belges en termes de croissance. "Si on perd 25% de financement, c'est parce que la croissance belge a été meilleure en 2021 qu'en 2020. Mais en Wallonie, nous avons eu les inondations. On prépare un dossier pour voir si un mouvement de solidarité peut être envisagé avec le fédéral. Nous sommes en train d'y travailler", a enfin affirmé le ministre-président. (Belga)