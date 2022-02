Accord en "kern" sur la réforme du marché du travail

(Belga) Le Comité ministériel restreint réunissant le Premier ministre et les Vice-premiers du gouvernement fédéral a trouvé un accord, durant la nuit de lundi à mardi, sur la réforme du marché du travail.

Sur Twitter, le Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne, annonce que la réforme du marché du travail est "validée en kern" et salue "des avancées concrètes pour tous les travailleurs: droit à la formation bétonné, protection des travailleurs de plateforme, conciliation vies professionnelle et privée et mesures pour booster l'emploi". L'accord conclu comprend des mesures qui doivent permettre à la Belgique d'atteindre un taux d'emploi de 80% d'ici 2030. (Belga)