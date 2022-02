Génocide au Rwanda - La justice française va se prononcer sur l'attentat déclencheur du génocide au Rwanda

(Belga) Bientôt l'épilogue de l'enquête française sur l'attentat qui a déclenché le génocide de 1994 au Rwanda ? La Cour de cassation se prononce mardi sur la validité du non-lieu ordonné en 2018 par les juges d'instruction dans ce dossier qui a empoisonné les relations franco-rwandaises pendant plus de vingt ans.

La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français a examiné le 18 janvier un pourvoi déposé par les familles de victimes de l'attentat, après la confirmation de l'abandon des poursuites dans ce dossier par la cour d'appel de Paris en 2020. Mardi, la Cour de cassation dira si elle rejette ce pourvoi, ce qui mettrait un point final à cette enquête, ou si certains points de droit nécessitent un renvoi du dossier à la chambre de l'instruction. Une telle décision pourrait relancer les investigations sur cet événement, point de départ du génocide qui fit plus de 800.000 morts selon l'ONU, principalement dans la minorité tutsi. Le 6 avril 1994, l'avion, un Falcon 50, transportant le président rwandais de l'époque Juvénal Habyarimana, un Hutu, et le président burundais Cyprien Ntaryamira avait été abattu en phase d'atterrissage vers Kigali par au moins un missile. Cet attentat est considéré comme le déclencheur du génocide qui fit 800.000 morts selon l'ONU, principalement dans la minorité tutsi. Cette folie meurtrière a aussi coûté la vie à dix Casques bleus belges assassinés le 7 avril 1994 alors qu'ils étaient chargés de protéger la Première ministre désignée, Agathe Uwilingiyimana, une Hutu modérée, et qu'ils servaient au sein de la Mission des Nations unies pour l'Assistance au Rwanda (Minuar). Douze civils belges, dont des coopérants, ont aussi péri. (Belga)