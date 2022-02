Coronavirus - La plupart des indicateurs, à l'exception des décès, toujours en baisse

(Belga) La plupart des indicateurs liés à la pandémie de Covid-19 en Belgique poursuivent leur baisse, à l'exception du nombre quotidien de décès, ressort-il des chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi matin.

Lundi, on comptait 3.658 personnes hospitalisées en Belgique pour cause de Covid ou ayant contracté le virus (-16% par rapport à semaine précédente), dont 381 en soins intensifs (-13%). Entre le 8 et le 14 février, il y a eu en moyenne 259,3 admissions quotidiennes à l'hôpital pour cause de covid, soit une baisse de 24% par rapport à la période de référence précédente. Entre le 5 et le 11 février, 15.635 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 46% par rapport à la semaine précédente. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 2.704 sur 14 jours. Sur la même période, 44,3 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu'elles étaient porteuses du virus (+8%), portant le bilan à 29.724 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Quelque 56.600 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de près de 32%. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,83. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. Le variant Omicron représente près de 90% des cas en Belgique. (Belga)