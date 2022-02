Météo - Un temps nuageux, puis pluvieux et venteux

(Belga) Le temps sera généralement sec ce mardi avec des éclaircies, avant l'arrivée d'une zone de pluie par l'ouest en cours d'après-midi et en soirée, prévoit l'IRM. Les maxima seront compris entre 5°C en Hautes-Fagnes et 10°C en plaine. Le vent modéré d'ouest-sud-ouest deviendra assez fort et à la mer fort de secteur sud-ouest. En fin de journée, les rafales pourront par endroits dépasser les 60 km/h.

Durant la nuit, la nébulosité sera abondante avec de la pluie et encore assez bien de vent mais des températures nocturnes douces, qui ne perdront qu'un ou deux degrés en comparaison avec la journée. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest et les minima iront de 3°C en Hautes-Fagnes à 9°C à la mer. Même type de temps attendu mercredi si ce n'est qu'il fera très doux, avec des maxima de 9°C en Hautes-Fagnes et de 13 à 14°C en plaine. Le vent de sud-ouest sera assez fort dans l'intérieur des terres et fort au littoral avec des rafales de 60 à 70 km/h.