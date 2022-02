Pourparlers sur l'Ukraine - Ukraine: Berlin exhorte la Russie à "retirer ses troupes"

(Belga) La ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a demandé mardi à Moscou de "retirer ses troupes" de la frontière avec l'Ukraine, estimant que "la situation peut dégénérer à tout moment" alors que le chancelier Olaf Scholz est attendu à Moscou.

"La situation est particulièrement dangereuse et peut dégénérer à tout moment" et "nous devons utiliser toutes les opportunités de dialogue pour atteindre une solution pacifique", a estimé Mme Baerbock dans un communiqué, ajoutant: "la responsabilité d'une désescalade est clairement du côté de la Russie, et il revient à Moscou de retirer ses troupes." (Belga)