Un incendie est en cours dans la rue Peine Perdue à Charleroi

Un incendie est en cours à proximité de la Rive Gauche, à Charleroi. Une personne a déjà été évacuée.

Vous êtes plusieurs à nous avoir alertés sur un incendie situé près de la Rive Gauche, à Charleroi. Selon les premières informations des pompiers de Charleroi, qui viennent d'arriver sur place, le feu se serait déclaré dans un appartement de la rue Peine Perdue. Le sinistre a commencé dans une pièce, au troisième étage de l'immeuble.

Une fumée épaisse peut être aperçue dans la rue, et par-dessus les toits. Une autopompe et deux échelles ont été envoyées sur place. Un autre départ a été lancé, car les premiers ont des difficultés à arriver à cause de la circulation.

Une personne a déjà été évacuée du bâtiment, mais les hommes du feu sont encore à la recherche d'autres personnes.

Selon les informations de la DH, l'institut catholique Notre-Dame, à proximité, est en évacuation par précaution.