Poutine appelle à la mise en service de Nord Stream 2 après son entretien avec Scholz

Le président russe Vladimir Poutine a appelé mardi à la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 à l'issue d'entretiens avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Moscou.

Le gazoduc assure la sécurité énergétique de l'Europe, a affirmé M. Poutine, qui l'a qualifié de projet purement économique et écologique, sans "connotation politique". M. Poutine a également exprimé sa volonté de continuer à faire transiter les livraisons de gaz à l'Europe par l'Ukraine au-delà de 2024, si l'Occident en a besoin. L'Ukraine craint de subir de lourdes pertes financières si les livraisons de gaz ne transitent plus par le pays. Nord Stream 2 transportera du gaz russe directement vers l'Allemagne via la mer Baltique. L'Allemagne et les États-Unis ont cependant assuré à l'Ukraine la préservation du transit du gaz russe par son territoire pendant au moins dix ans.