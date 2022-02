La Bourse de Paris finit sur un net rebond (+1,86%) à 6.979,97 points

La Bourse de Paris a repris des couleurs mardi (+1,86%) grâce à l'apaisement des tensions entre la Russie et l'Ukraine, qui a focalisé l'attention des investisseurs et relégué au second plan une mesure de l'inflation mi-figue, mi-raisin aux États-Unis.

L'indice CAC 40 a regagné une partie du terrain perdu lundi (-2,27%) et vendredi (-1,27%), reprenant 127,77 points à 6.979,97 points.