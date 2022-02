Une file au supermarché pour bavarder avec la caissière: "On est moins pressé, et on n'ennuie pas"

Le principe semble simple : à cette caisse d'un supermarché français, il est possible de prendre son temps, et discuter avec la caissière, pendant qu'elle scanne nos articles. Il s'agit d'une caisse plus lente, où il est possible de créer du lien social sans gêner les autres clients. Ces caisses semblent plaire à la clientèle habituée. En France, 150 supermarchés les ont déjà adoptées.

Dans ce magasin de Angers (en France), les clients les plus bavards s'attardent à la caisse, pour discuter avec la caissière. Ici, c'est normal, la caisse est faite pour ça. On l'appelle même la "Blablabla Caisse". Elle permet de faire ses courses sans se presser, avec la possibilité de discuter avec l'employée. Cette idée séduit les clients interrogés. "Moi, je fais partie d'associations", raconte une cliente aux cheveux gris. "Donc, j'aime bien papoter. Je trouve que c'est bien, pour les personnes très âgées ou seules."

Ce sentiment est partagé par une autre cliente, plus âgée. "On sait qu'on sera bien accueillis, et les gens derrière le savent, donc on est moins pressé, on n'ennuie pas."

L'initiative de cette grande enseigne répond avant tout à une envie de satisfaire un maximum de clients, surtout parmi les plus isolés. "Certains clients veulent passer rapidement en caisse, d'autres veulent prendre le temps, ralentir, profiter du moment et échanger avec notre hôtesse de caisse", explique Pierre-Emmanuel Vasseur, directeur du magasin. "Ce dispositif permet justement d'échanger quelques mots, de prendre le temps, et de renforcer les liens entre les clients et nos employés."

"C'est plus agréable de prendre notre temps"



Ce lien renforcé et plus humain semble être ressenti également par les employés concernés dans ce magasin. Leur travail est ainsi moins monotone. "C'est vrai qu'on prend le temps, on voit que les clients sont contents, et pour nous c'est plus agréable de prendre notre temps, passer les articles tranquillement", partage Coline Giraudeau, caissière. "Donc on voit quand même une différence. Même si on retrouve souvent les clients qu'on connaissait déjà et avec qui on discutait en caisse normale."

Ces caisses lentes intriguent : en France, depuis le début de l'année, près de 150 supermarchés les ont déjà adoptées.