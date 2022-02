Virgin Galactic ouvre au grand public sa billetterie pour un voyage spatial

La société de tourisme spatial Virgin Galactic a annoncé mardi ouvrir au grand public la possibilité d'acheter un billet à 450.000 dollars pour passer quelques minutes dans l'espace.

Les premiers vols emmenant des clients doivent avoir lieu fin 2022, avait préalablement annoncé l'entreprise, fondée par le milliardaire Richard Branson.

Des billets avaient déjà été remis en vente depuis août, mais ils étaient jusqu'ici réservés aux personnes déjà enregistrées sur une liste d'attente. En novembre, Virgin Galactic avait annoncé avoir vendu 100 billets à ce prix de 450.000 dollars.

Ceux-ci s'ajoutaient aux 600 déjà vendus entre 2005 et 2014 pour un prix moins élevé (entre 200.000 et 250.000 dollars).

La possibilité de s'inscrire sera désormais ouverte à tous à partir de mercredi, a déclaré mardi Virgin Galactic dans un communiqué. Un acompte de 150.000 dollars sera réclamé.

Le voyage, qui dure 90 minutes au total en comptant la durée de l'ascension, doit avoir lieu depuis la base spatiale Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique, après "plusieurs jours" d'entraînement.

La compagnie utilise un énorme avion porteur, qui décolle d'une piste classique, puis largue en altitude un vaisseau ressemblant à un gros jet privé. Celui-ci allume son moteur jusqu'à dépasser les 80 km d'altitude, puis redescend en planant.

Une fois là-haut, les passagers peuvent se détacher pour expérimenter quelques minutes en apesanteur, et admirer la courbure de la Terre à travers les hublots.

Virgin Galactic effectue actuellement des modifications sur l'avion porteur et le vaisseau, destinées à améliorer les performances des engins et leur capacité à voler plus fréquemment. Cette période, débutée en octobre, doit durer 9 à 10 mois, avait à l'époque déclaré une porte-parole à l'AFP.

Ensuite, un nouveau vol d'essai est prévu avec des passagers de l'Italian Air Force, et des expériences scientifiques à bord.

Le début des activités commerciales à proprement parler est lui prévu pour le quatrième trimestre 2022, avait dit l'entreprise en novembre.

Début juillet, le Britannique Richard Branson avait atteint l'espace lors d'un vol transportant également trois autres employés de la compagnie.

Quelques jours après lui, le milliardaire Jeff Bezos avait lui aussi franchi l'ultime frontière à bord d'une fusée de sa propre compagnie, Blue Origin. Mais si Virgin Galactic n'a pas revolé depuis, Blue Origin a elle opéré deux autres missions.