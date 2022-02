Coronavirus - L'OMS relève un recul notable des cas de Covid-19 à travers le monde

(Belga) Selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a diminué de près d'un cinquième au cours de la semaine passée. Entre le 7 et le 13 février, environ 16 millions de cas ont été signalés à l'organisation installée à Genève en Suisse, soit 19% de moins que la semaine précédente.

Le dernier pic de la pandémie a été atteint fin janvier, avec plus de 22 millions de cas recensés. Depuis lors, les chiffres ont commencé à reculer en février. La semaine passée, il y a eu moins de signalements de cas dans presque toutes les régions du globe. Les chiffres continuent seulement à grimper à l'ouest de l'Océan pacifique, en Asie de l'Est et en Océanie. L'OMS rapporte non seulement un recul du nombre de cas de coronavirus, mais aussi une augmentation constante des infections au sous-variant BA.2 du variant Omicron. BA.2 était responsable début février de plus d'un cinquième des cas d'Omicron analysés dans le monde. Ce sous-variant prend de l'ampleur aussi bien dans les régions qui constatent une augmentation que celles qui enregistrent un reflux des chiffres relatifs à Omicron. (Belga)