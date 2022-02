"70km/h avant le lidar, 50 km/h juste après, je ne sais pas à combien je dois rouler": Steve s'étonne de la proximité de ces panneaux

Deux panneaux de limitation de vitesse séparés par un radar... Via le bouton orange Alertez-nous, Steve se questionne sur cette signalisation et s'interroge sur la vitesse à adopter à hauteur du radar. Qu'en est-il?

"70km/h avant le LiDAR et 50km/h juste derrière. Je ne sais plus à combien je dois rouler", nous écrit Steve via le bouton orange Alertez-nous. Photo à l'appui, cet automobiliste nous rapporte la situation qu'il a rencontrée récemment.

La photo a été prise sur la E42, direction Namur. On y voit un premier panneau de signalisation annonçant une limitation de vitesse à 70 km/h. Quelques mètres plus loin, un radar est placé. Enfin, après le passage du radar, on aperçoit un panneau qui signale une limitation de vitesse à 50km/h.

Un arrêté ministériel réglemente la signalisation

La réglementation est claire. Dans cette situation, il faut rouler à moins de 70km/h dès que le panneau l'indique. À hauteur du lidar, la vitesse autorisée maximale est encore de 70km/h. Ensuite, il faudra passer à 50km/h pour ne pas commettre d'infraction.

Benoît Godart, porte-parole pour l'institut de sécurité routière Vias, nous explique. Ces panneaux ont été placés afin de limiter la vitesse des usagers dans une zone qui accueille un chantier. Un arrêté ministériel régit la réglementation. Voici ce que l'on peut lire:

Un signal C43 limitant la vitesse à 90 km/h est placé à 1 100 m; il est annoncé à 300 m par un signal identique complété par un panneau additionnel de distance.

Un signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h est placé à 500 m, et répété à 150 m. Toutefois, si la disposition des lieux l'exige, un signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h est placé à 150 m.

700 accidents dans des zones de chantier chaque année

À noter que le "signal C43" désigne le panneau de limitation de vitesse. Selon l'arrêté ministériel, 150m devraient séparer le panneau 70km/h de celui de 50km/h. "La signalisation n'est pas tout à fait bien placée. Il manque environ 50m entre les deux panneaux", concède Benoît Godart. Pourtant, selon le porte-parole de Vias, en vue de l'installation du panneau de 70km/h, l'automobiliste est en phase de décélération. Il est donc facile d'atteindre les 50km/h au lieu de l'emplacement du second panneau.

Benoît Godart rappelle l'importance d'une telle signalisation dans une zone de chantier. Le contrôle est également nécessaire afin de faire respecter la réglementation, estime le porte-parole. "Chaque année, 700 accidents ont lieu dans des zones de chantier en Belgique. C'est beaucoup. D'autant plus que ces accidents sont souvent plus graves que les autres car dans un sur deux, un camion est impliqué", rapporte-t-il.

Le dernier baromètre européen de la conduite responsable mené par la Fondation VINCI Autoroutes indiquait qu'en Europe, les Belges sont les conducteurs qui respectent le moins les limitations imposées dans les zones de chantier. 67% d'entre eux avouent ne pas adapter leur conduite. Face à ce constat, le gouvernement wallon avait décidé de réformer la signalisation des chantiers routiers dès mars 2021. Cela passe notamment par une signalisation plus efficace, une meilleure visibilité et de meilleurs indications aux usagers.