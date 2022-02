La Suisse retourne à la quasi-normalité

(Belga) Boire un verre, aller au cinéma, manger au restaurant: dès jeudi, tout cela sera possible sans présenter de certificat Covid ni porter de masque. Le Conseil fédéral a tranché mercredi en faveur d'une levée immédiate de presque toutes les mesures anti-coronavirus.

Les règles dites 3G, 2G et 2G+ (de l'allemand geimpft/vacciné, genesen/guéri et getestet/testé), en place depuis l'automne dernier, sont ainsi abandonnées. Le port du masque obligatoire est abrogé dans les magasins, les restaurants, et tous les espaces intérieurs publics, de même que sur le lieu de travail. La recommandation de travailler à domicile tombe aussi immédiatement. Les organisateurs de grandes manifestations ne doivent plus demander d'autorisation spéciale. Les rencontres privées ou familiales ne sont plus limitées. Le nombre de personnes admises dans les magasins ou les remontées mécaniques n'est plus restreint non plus. Seules deux mesures restent en place, jusqu'à la fin mars: le port du masque obligatoire dans les transports publics et les centres de soins, ainsi que l'isolement, pour cinq jours au minimum, des personnes testées positives au Covid-19. Ces mesures servent à protéger les personnes vulnérables, indique le Conseil fédéral dans un communiqué. Selon la situation épidémiologique, ces deux mesures pourraient toutefois être levées avant la fin mars, précise-t-il. (Belga)