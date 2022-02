La Belgique emprunte 5 milliards d'euros à très bon marché

La Belgique a emprunté 5 milliards d'euros en émettant une obligation à 30 ans, et ce à un taux d'intérêt annuel de 1,424%, a annoncé mercredi l'Agence fédérale de la dette par communiqué.



Il s'agit du taux d'intérêt le plus bas jamais appliqué à une obligation à 30 ans en Belgique. Il s'agit également du montant le plus élevé jamais levé sur une obligation à 30 ans.