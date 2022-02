Changement pour les voyageurs qui entrent en Belgique à partir de vendredi

Toutes les personnes ayant reçu un vaccin contre le Covid-19 développé par la firme Johnson & Johnson auront la possibilité de recevoir une troisième dose avec un vaccin à ARN Messager (Pfizer ou Moderna) afin de booster leur immunité, a décidé la conférence interministérielle (CIM) santé mercredi sur base d'un avis de la Task Force Vaccination.

La mesure entre immédiatement en vigueur, a confirmé le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale. Cette vaccination se fera sur base volontaire et sera réservée aux adultes, aucun mineur n'ayant été vacciné avec le J&J. La vaccination doit intervenir trois mois après la deuxième dose. Les personnes volontaires peuvent contacter un centre de vaccination dans leur région pour fixer un rendez-vous. Au départ, le vaccin Johnson&Johnson avait la particularité de ne nécessiter qu'une seule dose, contrairement aux autres vaccins contre le Covid-19 qui avaient été développés selon un schéma initial à deux doses.

Changement dans le stratégie de test

La CIM santé a également avalisé la décision de modifier les règles en matière de testing dans le cadre des voyages. Dès vendredi (18 février) et pour tous les voyages pour la Belgique, il sera obligatoire pour toute personne ne résidant pas dans le pays de présenter un Digital Covid Certificat, à savoir un certificat de vaccination valide ou un certificat de test ou de rétablissement récent. Cette règle n'est pas d'application pour les courts séjours de moins de 48 heures.

Cette disposition avait été décidée déjà par le Comité de concertation vendredi dernier. Toute personne qui dispose d'un certificat ne devra plus être testée ni observer de quarantaine. Les résidents belges qui ne possèdent pas l'un de ces certificats et qui voyagent à partir d'un pays dont la situation épidémiologique est défavorable doivent, eux, subir un test antigénique rapide (RAT) ou un test PCR le premier jour après leur arrivée en Belgique. Il s'agit notamment des pays marqués en rouge foncé sur la carte européenne et des pays tiers qui ne figurent pas sur la liste blanche de l'Europe. Les personnes provenant des pays ou régions avec une circulation d'un nouveau variant préoccupant (VOC) doivent toujours respecter les règles strictes en matière de testing (au 1er et au 7e jour) et de quarantaine (10 jours).