Policier en cavale après avoir tué sa compagne en France: sa voiture et son arme retrouvées

La voiture et l'arme avec les munitions du policier soupçonné d'avoir tué sa compagne fin janvier à Paris ont été retrouvées samedi à Amiens, a-t-on appris mercredi de source proche de l'enquête.



Le policier, lui, est toujours recherché, a-t-on ajouté de même source, confirmant une information de RTL (France).



Ce gardien de la paix de 29 ans, connu pour violences conjugales, est en fuite depuis le 28 janvier, jour de la découverte dans un appartement du XIXe arrondissement du corps de sa compagne, âgée de 28 ans et décédée par strangulation.



Le 10 février, la préfecture de police avait lancé un appel à témoin pour retrouver le fonctionnaire "en possession de son arme de service".



La fiche de recherche comportait son nom, "Arnaud B.", sa photo où il apparaissait avec une barbe noire, les cheveux rasés et vêtu d'un tee-shirt noir, et une description de son véhicule, une Peugeot 208 blanche immatriculée DQ-759-HN "en mauvais état général".



Le 2e district de la police judiciaire (2e DPJ) est chargé de l'enquête ouverte pour "homicide volontaire sur concubin".



Sur le volet administratif, le préfet de police Didier Lallement a saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour enquêter sur d'éventuels manquements concernant l'autorisation de port d'arme accordée au policier, connu pour violences conjugales et sa fragilité psychologique.



Il avait été placé en garde à vue en octobre 2019 pour des violences sur sa compagne de l'époque et avait écopé d'une alternative aux poursuites, un stage de sensibilisation aux violences conjugales.



Sur le plan administratif, il avait été sanctionné d'un simple avertissement, la sanction disciplinaire la plus basse de la fonction publique, non inscrite dans le dossier de l'agent.