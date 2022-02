La Turquie confirme la libération conditionnelle d'Osman Calli, auteur de quatre homicides en Belgique

Osman Calli, coupable de quatre meurtres commis en 2004 à Gand, est en liberté conditionnelle en Turquie depuis 2020, ce qui est "compatible avec les règles du droit national et international", a déclaré le ministère public d'Ankara dans un communiqué publié mercredi. L'homme condamné à la perpétuité en Belgique avait été extradé en Turquie en 2013 pour y purger sa peine de prison.



En novembre 2004, Osman Calli avait abattu sa femme Teslime et sa sœur Hacer dans sa maison de Gand. Il avait mis le feu à la maison et s'était ensuite rendu à Nieuwerkerken près d'Alost où il s'était introduit dans la maison de Wendy Blendeman, son ex-femme et la mère de son fils de 8 ans, qui y vivait avec son petit ami Henri De Cooman et sa mère Marie-Louise De Rop. Osman Calli avait ouvert le feu et tué son ex-femme et la mère de Henri De Cooman. Ce dernier, touché d'une balle à la poitrine, a survécu.

Les autorités belges non-informées

Le tueur avait ensuite commis un car-jacking et forcé un conducteur à le ramener à Gand. Là, il s'était introduit de force dans la maison d'un homme qu'il soupçonnait, à tort, d'avoir une relation avec son épouse. Ce dernier, blessé par balle, est paralysé depuis.

En 2008, Osman Calli a été condamné à la prison à vie par la cour d'assises de Gand, mais les dix ans de mise à disposition du tribunal demandés par le ministère public n'ont pas été imposés. Extradé le 28 juin 2013 vers la Turquie, il y a bénéficié d'un nouveau procès devant un tribunal d'Ankara qui l'a condamné à une peine de prison à perpétuité. Le ministère public turc confirme toutefois qu'il est en liberté conditionnelle depuis le 10 novembre 2020. L'exécution de la peine a été effectuée "conformément aux règles du droit international et national", selon le bureau du procureur à Ankara. "Les autorités belges n'ont pas été formellement informées d'une éventuelle libération", précisait lundi Sharon Beavis du département Communication du SPF Justice.