Un nouveau centre de recyclage ouvrira ses portes à Bruxelles en 2024

Un nouveau Recypark ouvrira ses portes à Haren (Bruxelles), le long de l'avenue de Vilvorde, en 2024, a annoncé mercredi le ministre bruxellois de la Propreté publique et du Changement climatique, Alain Maron (Ecolo).

Ce projet développé près du Pont Buda s'inscrit dans le cadre du redéploiement de l'Agence Bruxelles-Propreté comme "logisticien circulaire" en vue d'offrir une seconde vie aux déchets collectés en Région bruxelloise, a commenté le ministre, dans un communiqué. Doubler le nombre de Recypark au cours des prochaines années était un des engagements du gouvernement bruxellois. Il y en a actuellement cinq à Bruxelles. Deux nouveaux sont en cours de construction le long du canal: un sixième au niveau du pont Buda et un septième à Anderlecht, au niveau du quai Demets. Un site a par ailleurs été acheté à Jette pour y développer un huitième. Une prospection est en cours pour mobiliser de sites supplémentaires, a encore indiqué le ministre. Pour assurer un tri poussé des déchets, le Recypark de Buda comptera 15 conteneurs à quai et une ressourcerie d'objets à réutiliser. Un auvent sera installé sur la majeure partie du site pour le confort du personnel et des usagers. Deux points d'accueil sont prévus à l'intérieur du site afin d'éviter les files en voirie. Les trois bandes de circulation sur les quais ainsi que la séparation du charroi lourd des véhicules permettront une bonne fluidité du trafic sur le site. A côté de ce Recypark se construit aussi un nouveau dépôt, qui accueillera 450 travailleurs de Bruxelles Propreté. Selon Alain Maron, le nouveau bâtiment de 9.600 m² offrira des espaces de travail lumineux, des vestiaires, et des douches pour les travailleu(r)(se)s. Le projet, initié au cours de la législature précédente, a été primé pour ses qualités environnementales.Le chantier est lui-même conçu de manière durable. (Belga)