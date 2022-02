Incendie à Koekelberg : Une personne hospitalisée et une autre secourue

(Belga) Un incendie a été signalé mercredi après-midi vers 16h30 avenue Seghers à Koekelberg, a indiqué en soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Une personne qui avait respiré de la fumée a été emmenée à l'hôpital. Un habitant de l'immeuble a de plus été secouru par les pompiers.

Le feu s'est déclaré dans la cuisine d'un appartement du 1er étage. L'habitante du logement a pu évacuer les lieux. Elle a dû être transférée à l'hôpital. Comme elle avait laissé la porte de son logement ouverte, la fumée s'est répandue dans la cage d'escalier. Un habitant du 2e étage a en conséquence maintenu sa porte fermée et a appelé le 112 pour signaler sa présence. Il a de plus fait des signes à la fenêtre aux pompiers. Ces derniers ont procédé à son évacuation de manière sécurisée. Le feu a pu être éteint, mais les dégâts sont importants dans l'appartement du premier niveau, qui a été déclaré inhabitable. Il s'agit d'un incendie d'origine accidentelle. Walter Derieuw rappelle qu'il est important de fermer les portes en cas d'incendie, car cela ralentit la progression du feu et de la fumée. (Belga)