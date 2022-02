Prévisions météo: des rafales jusqu'à 120km/h attendues demain

Demain matin, le temps deviendra venteux avec des périodes de pluie sous une nébulosité abondante. Dans l'après-midi, des éclaircies seront possibles mais le temps deviendra aussi plus instable avec un vent qui se renforcera. Le vent de sud-ouest dans l'après-midi deviendra très fort sur l'ouest du pays et tempétueux à la côte avec des rafales comprises entre 100 et 110 km/h dans l'ouest, et jusqu'à 120 km/h voire localement un peu plus à la côte. Le pic de vent serait atteint dans l'après-midi et le début de soirée. Ailleurs le vent sera généralement fort avec des rafales jusque 90 ou 100 km/h. Maxima très doux, entre 8 degrés en Hautes Fagnes à 13 degrés dans le centre.

Samedi matin, le temps deviendra temporairement un peu plus calme, ensoleillé et sec. Dans l'après-midi, la nébulosité augmentera depuis l'ouest et en soirée, il commencera à pleuvoir. Le vent de sud-ouest se renforcera à nouveau pour devenir généralement assez fort dans l’intérieur et fort à la côte. Maxima entre 5 degrés en haute Ardenne et de 8 ou 9 degrés en plaine. Dimanche, le temps sera à nouveau venteux avec des averses ou des périodes de pluie mais quelques timides éclaircies seront possibles. Vent de de sud-ouest assez fort à fort. Les maxima seront à nouveau doux, compris entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 12 degrés dans le centre.