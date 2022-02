La FSMA met en garde contre plusieurs sociétés de type "boiler room"

(Belga) L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) met le public en garde, jeudi, contre les activités de plusieurs sociétés qui agissent irrégulièrement. Il s'agit des sociétés Allied Indices International, Alpes Trading, Shard Asset Management et Universal Asset Management. Ces dernières ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement sur le territoire belge.

La FSMA déconseille dès lors fortement de donner suite à leurs offres de services financiers et d'effectuer tout versement sur un compte bancaire qu'elles communiqueraient. Par ailleurs, ces sociétés pourraient fonctionner selon le principe du "boiler room", une forme de fraude qui consiste généralement à contacter des consommateurs - sans y être invité et souvent par téléphone - pour leur proposer d'acheter des actions ou d'autres produits financiers. "En général, le consommateur est attiré au moyen d'un premier investissement, d'un montant limité, qui s'avère très vite rentable. Par la suite, il est demandé au consommateur d'investir chaque fois davantage", explique la FSMA. "Lorsque le consommateur souhaite récupérer son argent, cela s'avère impossible sans versements complémentaires et/ou les nouveaux investissements commencent à être déficitaires. Les escrocs soumettent le consommateur à une très forte pression, le poussant à verser toujours plus d'argent (d'où l'appellation anglaise de "boiler room"). Au final, le consommateur ne récupère jamais les montants investis." Afin d'éviter aux investisseurs d'être victimes de ce type de fraude, l'autorité financière formule quelques recommandations, telles que contrôler l'identité de la société qui offre des services financiers, vérifier si la société dispose d'un agrément, mais également consulter les mises en garde publiées sur les sites internet de la FSMA. (Belga)