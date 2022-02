 Première apparition publique du roi Albert et de la princesse Delphine ensemble ce jeudi matin

La cérémonie en mémoire des membres défunts de la Famille Royale se tenait ce jeudi matin à l'Eglise Notre-Dame de Laeken. Pour la première fois, le roi Albert et sa fille la princesse Delphine, sont apparus en public ensemble.

La cérémonie annuelle en mémoire des membres défunts de la Famille Royale s'est tenue ce jeudi matin à l’Église Notre-Dame de Laeken. Comme l'attestent les photos, plusieurs membres de la royauté belge étaient présents, notamment le Roi et la Reine, mais aussi le roi Albert II et son épouse la reine Paola. Le prince Laurent et la princesse Claire étaient aussi présents, ainsi que la princesse Astrid et le prince Lorenz.

Mais une autre personne, également membre de la Famille Royale depuis peu, a attiré l'attention ce jeudi matin à Laeken. Il s'agit de la princesse Delphine. Elle était en effet présente lors de cette cérémonie qui n'avait pas pu se tenir l'année dernière en raison de la crise Covid.

Une apparition publique très remarquée puisque c'est la première fois que le roi Albert II et sa fille assistent ensemble à un même événement public.



© BELGA IMAGE





© BELGA IMAGE