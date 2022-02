Une personne hospitalisée après un accident entre un tram et une voiture à Schaerbeek

Un accident a eu lieu, jeudi matin vers 07h50 à hauteur de la place Meiser à Schaerbeek, entre un tram de la ligne 25 et une voiture, a indiqué en fin de matinée une porte-parole de la Stib. Le conducteur de la voiture a été hospitalisé, a précisé une porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode). Il était légèrement blessé.



Il n'y a pas eu de blessé dans le tram. La porte-parole de la police a précisé que les deux chauffeurs ont été testés négatif à l'alcool. Au niveau de la mobilité, des ralentissements ont eu cours sur la ligne 25. De plus, les bus 12 et 63 n'ont pas desservi l'arrêt Meiser, dans un seul sens, sur la durée de l'intervention. La circulation a été rétablie vers 09h15, selon la police.