Australie: les plages de Sydney restent fermées après l'attaque mortelle d'un requin

Les plages bordant la plus grande ville d'Australie, Sydney, sont interdites d'accès jeudi, le lendemain du décès d'un nageur attaqué par un large requin. Un telle attaque mortelle n'était plus survenue à Sydney depuis 1963.



Les plages sur une quarantaine de kilomètre du littoral au sud-est du pays ont été fermées par les autorités jeudi, soit depuis la plage très populaire de Bondi à la station balnéaire de Cronulla. L'attaque de requin qui a ôté la vie d'un nageur, dont l'identité doit encore être confirmée, est survenue à mi-chemin entre les deux localités, au large de la plage dénommée "Little Bay".

Des restes humains ont été retrouvés mercredi en fin de journée, permettant à la police de confirmer l'attaque mortelle, mais les sauveteurs poursuivent leurs recherches de la dépouille jeudi. Il est estimé que le requin incriminé dans le drame mesurait de 4 à 5 mètres de long.

Des drones ont été déployés pour le repérer et des filets étendus pour essayer de l'attraper.

"Alors que nous disposons de tous les systèmes dans l'eau pour localiser l'animal, nous souhaitons juste être certains qu'il n'y a pas d'autres dangers pour les nageurs dans cette zone", a commenté Steven Pearce, de l'organisation de secouristes, Surf Life Saving NSW, cité par le média public ABC. La fermeture des plages dans la ville la plus peuplée du pays survient à la fin de l'été austral alors que le mercure avoisinait les 30 degrés jeudi.