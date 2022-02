Les parcs, jardins, bois et la forêt de Bruxelles seront fermés vendredi à midi

Compte tenu des rafales de vents annoncées, les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes seront fermés au public à partir de vendredi 12h00 et tout du moins jusqu'à 08h00 samedi matin, a indiqué jeudi l'agence régionale Bruxelles Environnement.

Il est recommandé d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux et en particulier à proximité des arbres. Des avis indiquant l'interdiction au public seront apposés aux entrées des espaces boisés et les gardiens en informeront les personnes qui s'y rendraient. Des inspections et sécurisations auront cours dès la levée de l'alerte de tempête. Les espaces verts seront ensuite à nouveau rendus accessibles au public.