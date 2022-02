Cinq choses à savoir sur les assurances maladies complémentaires

Vous y avez peut être souscrit vous-même ou via votre employeur et pourtant, vous ne savez pas vraiment à quoi elles servent. Après avoir reçu la porte-parole d'Assuralia, Nevert Degirmenci, petit briefing sur ces assurances maladies complémentaires.

Il y en a plusieurs sortes

Les assurances maladies complémentaire indemnisent tous les frais qui ne sont pas remboursés par la mutuelle. Il y en a plusieurs sortes: l’assurance hospitalisation, l’assurance soins obligatoires et l’assurance soins dentaires. Elles peuvent s’ajouter les unes aux autres. L’assurance hospitalisation est celle qui est la plus souscrite: 8 millions de Belges en bénéficient. La plupart des Belges en bénéficient via leur employeur.

Ça coûte entre 15 et 35 euros par mois

Il est compliqué de faire une moyenne de prix sur les assurances individuelles - elles sont calculées sur différents critères dont l'âge, l'état de santé, le foyer, les revenus... En revanche, les contrats collectifs proposés par les employeurs sont calculés en fonction de nombre d’affiliés, du plafond d’intervention et des garanties inclues dans les contrats. Les prix oscillent entre 15 et 35 euros par mois par personne. L'assurance hospitalisation est celle qui est le plus souvent proposée par l'employeur, mais l’assurance soins ambulatoire et dentaires le sont de plus en plus également.

Elle n'est pas obligatoire mais conseillée

Il est conseillé de prendre une assurance maladie complémentaire le plus tôt possible, quand on commence à travailler par exemple. Le risque de soin évolue avec l’âge. L’âge est un facteur déterminant dans le prix de la prime: plus on vieillit, plus on en a besoin. Mais on n'est jamais à l’abri d’une maladie ou d’un accident, donc mieux vaut prévoir.

Les contrats sont évolutifs

On adapte les contrats en fonction des besoins, du budget mais aussi du nombre de personnes dans le foyer. Que cela soit un contrat collectif ou un contrat individuel, on peut toujours assurer les membres de sa famille et on peut toujours revoir le contrat pour le réadapter en cas de changements.

Les Belges se font bien soigner

Le coût des soins de santé en Belgique est 50 milliards par an. Sur ces 50 milliards, 9 milliards sont à la charge du patient. Ce chiffre augmente au fur et à mesure du temps car les Belges sont de grands consommateurs de soin de santé et les soins de plus en plus coûteux.