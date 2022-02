TUI Fly engage pour 7 mois: 113 personnes auront droit à une formation payée

La compagnie aérienne TUI Fly souhaite agrandir son équipe et cherche 113 nouveaux membres d'équipage pour mener à bien "son programme ambitieux et chargé" estival, annonce-t-elle jeudi.



Les candidats peuvent trouver les informations sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. Celles et ceux qui seront retenus suivront une formation théorique et pratique, payée, de 6 à 8 semaines.

Les contrats sont garantis pour une durée minimale de 7 mois et "pendant les mois d'hiver, tout est mis en œuvre pour que les employés puissent rester actifs, en continuant à voler ou en travaillant dans un autre département dans l'entreprise", affirme TUI Fly.