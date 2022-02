Pékin Express: la gazette olympique des JO-2022

Choses vues et entendues par les reporters de l'AFP aux Jeux olympiques de Pékin jusqu'au 20 février:

ENDURANCE. Big air, slopestyle, halfpipe: Eileen Gu se plie en trois sur ces Jeux olympiques, dont la skieuse freestyle est déjà l'une des plus grandes stars. Sur la voie d'un triplé historique de médailles, la Chinoise de 18 ans, qui fait l'objet d'une énorme attention au pays, reconnaît avoir accumulé de la fatigue: "Je n'ai pas eu un seul jour de repos depuis la cérémonie d'ouverture, j'ai skié tous les jours". La jeune femme a pourtant bien préparé son coup. "Je suis fière de tout le travail accompli pour développer mon endurance", explique-t-elle. "J'ai couru un semi-marathon chaque semaine pendant l'été pour être prête." Bientôt les Jeux d'été? (AFP)

RECHAUFFEE. En arrivant dans la salle de presse pour la conférence de presse officielle, la Suissesse Wendy Holdener, vice-championne olympique du combiné alpin jeudi, frigorifiée, ne s'est pas assise à sa place tout de suite. Laissant parler l'Italienne Federica Brignone, elle s'est placée debout sur un côté devant une colonne de chauffage de la salle, pour se sécher les cheveux et se réchauffer après avoir passé plusieurs heures dehors par -15°C. (AFP)

REMORQUE. Un journaliste philippin a connu une drôle de mésaventure cette semaine à Yanqing sur le site de ski alpin. Après avoir fini de travailler en début de soirée, la nuit déjà tombée, il a été surpris par l'arrêt du système de cabines. Alors que le dernier bus était déjà parti, il a finalement pu redescendre de la montagne en montant sur la remorque d'un pick-up de l'équipe d'organisation. Par -15°C dans les lacets du domaine, ça réveille. (AFP)

HUMAINS. "Les champions sont avant tout humains", a tweeté en anglais le skieur français Alexis Pinturault, commentant la troisième sortie de piste de ces Jeux de l'Américaine Mikaela Shiffrin lors du combiné jeudi. Pinturault connaît lui aussi des JO difficiles (aucune médaille individuelle) et s'est épanché sur ses difficultés cet hiver, où il se sent épuisé après une saison 2020-2021 réussie (N.1 mondial). (AFP)

MATELAS. Drôle d'atterrissage pour le skieur Jon Sallinen lors de la première manche de qualification de half-pipe aux JO-2022 jeudi. Le Finlandais a percuté un cadreur qui s'était penché pour filmer sa figure alors qu'il était en train de s'envoler sur la demi-lune du half-pipe. "J'ai peut-être été un peu amorti par le caméraman", a déclaré Sallinen, qui a pensé abandonner en raison d'une vive douleur à une clavicule, avant de finalement participer à la deuxième manche de qualification. "J'espère qu'il va bien parce que j'ai atterri directement sur lui." Le jeune homme de 21 ans s'estime chanceux "de ne pas (avoir) atterri sur la tête". Le Finlandais s'est classé dernier de l'épreuve, après avoir de nouveau chuté lors de son second passage. (AFP)

VIN. La Suissesse Michelle Gisin a dévoilé son secret pour décrocher des médailles: boire un verre de vin la veille de chaque course. La championne olympique du combiné, médaillée de bronze du slalom géant, a suivi la recommandation de ses équipiers, qui avaient "écrit sur (s)a porte +boire vin, skier vite+". "J'ai encore bu un verre de vin avec eux hier (mercredi) et regardez - ça semble marcher pour moi", a-t-elle rigolé. Mais ce sont surtout les conseils prodigués en pleine nuit, lundi, par son équipier Marco Odermatt, champion olympique du slalom géant, qui ont compté. "J'ai été réveillée alors qu'il fêtait (son titre) dans une chambre voisine. Je me suis levée et je suis allée le féliciter, moi enveloppée dans une couverture, lui encore dans sa combinaison de course", a-t-elle raconté. "Nous avons commencé à discuter de la descente (du combiné féminin) à 01h00 du matin, lui ivre, moi un peu fatiguée. Il avait totalement raison sur un virage de la descente." (AFP)