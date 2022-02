Détruite par une frappe israélienne, une librairie de Gaza rouvre

Véritable institution dans la bande de Gaza, la librairie Samir Mansour, totalement détruite par une frappe israélienne l'année dernière, a rouvert jeudi grâce à une campagne internationale de dons.

"C'est un jour historique", a déclaré M. Mansour à l'AFP. "Je suis très heureux que nous ayons pu rouvrir la librairie".

La nouvelle librairie a été construite à environ 200 mètres de l'ancienne, dans le quartier de Rimal, dans l'ouest de la ville de Gaza.

Le bâtiment avait été détruit en mai 2021 dans une frappe aérienne israélienne pendant la guerre entre le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza et l'armée israélienne.

La nouvelle librairie, qui se compose de deux étages et couvre une superficie de 1.000 mètres carrés, compte quelque 400.000 livres pour un coût d'environ 350.000 dollars, selon M. Mansour.

La librairie "contient quatre fois plus de livres qu'elle n'en avait avant d'être détruite", grâce aux nombreux donateurs qui se sont mobilisés pour faire revivre ce projet, a-t-il expliqué.

Des centaines de personnes, dont des écrivains et intellectuels, ont assisté à son inauguration.

"L'occupation israélienne peut démolir un bâtiment (..) mais elle ne peut pas briser la volonté des Palestiniens", a affirmé le ministre palestinien de la Culture, Atef Abou Seif, également présent.

Créée il y a une trentaine d'années, la librairie Mansour était considérée comme la plus grande et la plus ancienne de la bande de Gaza. Elle proposait des livres scolaires et universitaires, des romans, des livres politiques en arabe et en anglais.

Les onze jours d'affrontements en mai 2021 ont fait 14 morts en Israël et plus de 250 morts dans la bande de Gaza, selon les données de l'ONU.