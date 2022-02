Coupe de Belgique de handball messieurs - Tongres écarte Sporting Pelt aux tirs au but et rejoint Achilles Bocholt en finale

(Belga) Tongres a rejoint Achilles Bocholt en finale de la Coupe de Belgique de handball (messieurs) le 9 avril à Hasselt à l'issue de sa victoire au bout du suspens à Sporting Pelt en demi-finales jeudi soir.

Les Eburiens se sont en effet imposés aux tirs au but et vont tenter d'ajouter une 7e Coupe de Belgique à leur palmarès. La rencontre a été tendue avec une première partie à l'avantage de Tongres (12-20 à la mi-temps) avant que Pelt n'effectue une solide remontée en seconde période pour repasser devant à 28-27. Tongres a tout de même arraché les prolongations (31-31). A l'issue de la première, c'était toujours égalité (37-37). Les deux équipes ont enchaîné avec 2x5 minutes de prolongation supplémentaires. L'égalité persistant (41-41), les deux équipes se sont départagées aux tirs au but, l'avantage revenant à Tongres. Mardi, Achilles Bocholt, lauréat des deux dernières éditions jouées en 2019 et 2021, s'était qualifié en venant à bout du HC Atomix Haacht 28 à 23. Bocholt a remporté le trophée à cinq reprises dans son histoire. (Belga)