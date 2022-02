Pourparlers sur l'Ukraine - La Commission européenne s'attend à un afflux de réfugiés en cas d'escalade

(Belga) Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, affirme qu'il y aura vraisemblablement un afflux de réfugiés dans l'Union européenne en cas de poursuite de l'escalade des tensions liées à la présence de troupes russes à la frontière ukrainienne.

Il est estimé qu'entre 20.000 et plus d'un million de réfugiés pourraient tenter d'accéder au bloc, selon M. Schinas qui s'exprime dans le journal allemand Die Welt. Il note en outre qu'il y a à l'heure actuelle environ 20.000 citoyens européens vivant en Ukraine qui nécessiteront de soutien en cas d'évacuation éventuelle. Selon le vice-président, l'UE est prête à mobiliser une aide humanitaire significative et de l'assistance en cas d'efforts d'urgence. Le déploiement de troupes militaires russes à la frontière ukrainienne nourrit les craintes à l'international que la république fédérale prévoit d'envahir son voisin, ce que Moscou dément de manière constante. (Belga)