Incendie d'un cargo avec plus de 1.000 Porsche et près de 200 Bentley

(Belga) Un cargo avec à son bord 1.100 Porches et 189 Bentley a pris feu au large des Açores. Le navire est à la dérive dans l'océan Atlantique, écrit le New York Times.

Selon le journal américain, le navire Felicity Ace faisait route du port allemand d'Emden vers Davisville aux États-Unis. À plus de 300 km des côtes des Açores, le navire a connu des difficultés lorsqu'un incendie s'est déclaré, à la suite duquel tout l'équipage a été évacué. Des images spectaculaires des garde-côtes portugais montrent comment les membres d'équipage ont été évacués par hélicoptère du navire en feu, qui mesurait près de 200 mètres de long. Personne n'a été blessé lors de cette opération "physiquement exigeante". On ne sait pas encore si la cargaison pourra être sauvée. Selon le New York Times, Volkswagen a confirmé qu'il y a 4.000 véhicules à bord du navire. Un porte-parole de la branche américaine de Porsche a confirmé que 1.100 Porches étaient concernées et "que le sort des véhicules est inconnu". (Belga)