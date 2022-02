La CIA investit en Europe: pourquoi les espions américains s'intéressent à des entreprises européennes ?

Ce vendredi matin, nous parlons des investissements de la CIA, la Central Intelligence Agency, dans des entreprises européennes. Tout d'abord, précisons que la CIA est chargée de deux rôles. Le premier est de fournir et analyser des informations sur les gouvernements et les individus de tous les pays du monde pour le compte du gouvernement américain, mais aussi sur les entreprises. Le deuxième est de conduire des opérations clandestines à l'étranger. Cette dernière activité ne représentant qu’à peine 3% de son budget.

Le concept d’intelligence en anglais veut dire la collecte et le traitement officiel et secret d'informations sur les pays étrangers pour aider à formuler et à mettre en œuvre la politique étrangère. Cela inclut la surveillance des entreprises innovantes et des technologies susceptibles de déséquilibrer les relations internationales.

Si on en parle ce matin dans une chronique économique, c'est parce que cela fait quelques mois que la presse française a découvert que la CIA avait son propre fonds d’investissement. Jusqu’ici ce n’était pas un secret, mais personne en France ne s’y intéressait. Jusqu’à ce que le fonds investisse dans une très belle startup française, Prophesee, qui fabrique des rétines artificielles dopées à l’intelligence artificielle qui peuvent percevoir des choses qu'une caméra traditionnelle ne peut pas. En quelque sorte, un humain augmenté. Et là, bien sûr, médias, milieux économiques et politiques se sont légitimement inquiétés d’un tel investissement. Se rappelant qu’en 2020, l’armée française avait déjà dû utiliser son propre fonds d’investissement pour éviter que le fonds de la CIA n’entre au capital d’une autre startup techno spécialiste de la géolocalisation pour le secteur du renseignement et de la défense.

Comment s’appelle ce fonds et quelle est son histoire ?

Ce fonds s'appelle In-Q-Tel. Il existe depuis plus de 20 ans. A l’époque, c’est l’explosion technologique au niveau mondial. Internet s’étend dans toute la planète, les applications mobiles se lancent et la révolution numérique est en marche. Alors que la CIA et les autres agences gouvernementales américaines avaient toujours été des précurseurs technologiques, force était de reconnaître qu’elles passaient à côté de technologies de pointe, innovantes et transformantes issues de la Silicon Valley et d’ailleurs.

La CIA décida donc d’associer son savoir-faire technologique en matière de sécurité et ses moyens financiers avec ces pépites technologiques de la Silicon Valley dont les technologies touchaient directement ou indirectement à la sécurité. In-Q-Tel était né.

Pour rassurer les entrepreneurs technologiques vis-à-vis de cet investisseur un peu particulier, la CIA a mis à la tête d’In-Q-Tel un ancien entrepreneur, l’a doté d’équipes très professionnelles. Si vous allez sur leur site web, c’est très professionnel. On a envie de travailler pour eux.

Alors ne nous voilons pas la face. En s’implantant en Europe depuis quatre ans et en investissant dans une quinzaine de startups européennes, In-Q-Tel ne fait que copier la Chine et sa stratégie d’implantation technologique à l’étranger. Au point de se retrouver parfois ensemble, chinois et américains, au capital d’une même startup technologique.