Le ministre de la Justice veut la fin de la reconnaissance de l'Exécutif des musulmans de Belgique

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) a décidé d'entamer la procédure de retrait de reconnaissance de l'Exécutif des musulmans, a-t-il annoncé vendredi sur les ondes de De Ochtend (VRT-radio). Pour le Courtraisien, cet organe "ne peut plus être un partenaire de discussion".



L'Exécutif des musulmans de Belgique est le représentant officiel de la communauté musulmane en Belgique. Il perçoit à ce titre quelque 600.000 euros de subsides par an. Le fonctionnement interne de l'organe fait toutefois débat depuis des années. Il lui est notamment reproché son manque de transparence ainsi que sa perméabilité aux influences de pouvoirs étrangers, turcs et marocains essentiellement. Un rapport de la Sûreté de l'Etat avait en outre relié il y a quelques mois son président Mehmet Ütsün à l'extrémisme. Pour le ministre de la Justice, le coupe est à présent pleine, raison pour laquelle il a décidé d'entamer la procédure de retrait de reconnaissance officielle de l'Exécutif, ce qui conduira aussi à la fin de sa subsidiation par l'Etat.

"L'organisation n'est pas représentative de tous les musulmans de notre pays", estime M. Van Quickenborne. "On y voit une vieille génération qui a perdu tout contact avec les jeunes musulmans. C'est néfaste pour l'islam moderne. Cet exécutif ne peut plus être un partenaire de discussion". Le ministre souligne toutefois que les entités fédérées peuvent toujours reconnaître des mosquées sur base individuelle.

L'Exécutif des musulmans aura un droit de réplique dans le cadre de cette procédure de retrait.