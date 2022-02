Incendie sur un paquebot avec près de 300 personnes à bord au large de la Grèce, un blessé

Un incendie s'est déclaré tôt vendredi matin, faisant un blessé, sur un ferry qui assurait en mer Ionienne, avec près de 300 personnes à bord, la liaison entre le port grec d'Igoumenitsa et Brindisi (Est de l'Italie), selon les garde-côtes grecs.



Un membre de l'équipage, âgé de 42 ans, a été blessé, a indiqué à l'AFP une responsable des garde-côtes.



Une centaine de premiers rescapés commençait à débarquer sur le port de l'île grecque de Corfou, acheminés à bord d'un patrouilleur de la police portuaire italienne, selon la télévision publique ERT.



"Les passagers du paquebot sont en train d'être transférés sains et saufs sur des canots de sauvetage avant d'être acheminés à Corfou", a indiqué sur ERT la préfète des îles Ioniennes, Rodi Kratsa.



Le paquebot transportait 239 passagers et 51 membres d'équipage, ainsi que des véhicules, lorsqu'il a pris feu vers 04H30 locales (01H30 GMT), selon un porte-parole des garde-côtes grecs.



Le paquebot "Euroferry Olympia" de la compagnie italienne Grimaldi, battant pavillon italien, était en feu, depuis plus de quatre heures, laissant échapper des flammes et une épaisse fumée noire, selon les images de télévision en Grèce.



La seule victime à ce stade a été transférée sur le port de l'île de Corfou par un patrouilleur des garde-côtes, avant d'être hospitalisée "par précaution", selon le directeur de l'hôpital de Corfou, Léonidas Roumbatis.



Selon les images d'ERT, cet homme marchait avec difficulté, soutenu par les pompiers à son arrivée au port. Il souffre de problèmes respiratoires, selon les premières informations des médias.



"Panique" à bord



Le signal de détresse "mayday" avait été émis par l'équipage.



"On était en train de dormir quand on nous a alertés qu'il y avait le feu", a déclaré un passager. "On s'est habillés en une seconde et nous sommes montés sur le pont où on nous a donné des gilets de sauvetage", a indiqué ce chauffeur de camion joint au téléphone par ERT.



Sur le pont, "c'était la panique, plein de fumée s'échappait du garage, l'atmosphère était suffocante", a-t-il ajouté.



Le feu a démarré alors que le navire se trouvait au large de l'îlot de l'Ereikousa, près de Corfou, entre la Grèce et l'Albanie, a indiqué à l'AFP une responsable des garde-côtes grecs.



Le capitaine du ferry a aussitôt demandé aux passagers de quitter le bateau alors que des patrouilleurs, des remorqueurs des garde-côtes et des pompiers ont été dépêchés de Corfou, selon un communiqué.



Le bateau avait appareillé vers 02H00 locales (23H00 GMT) d'Igoumenitsa et le feu s'est déclaré près deux heures après son départ, selon ERT.



"Comptage" des rescapés



Une opération de sauvetage a été immédiatement lancée.



Une frégate et deux hélicoptères de la marine grecque y participaient également, ainsi que des bateaux de pêcheurs qui naviguaient sur zone.



"Nous surveillons la zone pour d'éventuels disparus", a indiqué sur ERT le pêcheur Nikos Bardis.



Selon le ministère de la Marine marchande, "le comptage sera fait lors de l'arrivée des rescapés à Corfou".



Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues et une enquête a été ouverte, selon les garde-côtes grecs.



Mais le pêcheur comme le chauffeur-routier disent avoir entendu des explosions sur le bateau.



Les liaisons maritimes en ferry entre les ports grecs d'Igoumenitsa (Nord-Ouest) et de Patras (Sud-Ouest) sont fréquentes avec les ports italiens en mer Adriatique, Brindisi ou Ancône.



De nombreux migrants sont souvent cachés dans les camions transférés sur ces bateaux à destination de l'Europe de l'ouest.



Le dernier incendie en mer Adriatique a eu lieu en décembre 2014 sur le ferry italien Norman Atlantic qui faisait route de Patras vers Ancône. Il avait fait 13 morts dont neuf passagers.