Procès Maëlys: Nordahl Lelandais renouvelle "ses excuses" avant le délibéré

(Belga) Nordahl Lelandais a renouvelé ses "excuses" vendredi au dernier jour de son procès pour le meurtre de Maëlys en août 2017, avant le délibéré des jurés des assises de l'Isère.

"Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés, avec sincérité. Je sais que les familles n'accepteront jamais mes excuses mais je me dois de leur présenter avec la plus grande sincérité", a déclaré l'accusé contre lequel le ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. "J'ai entendu aussi les experts sur le long travail que j'ai à faire sur moi-même, j'en ai conscience, je vais le faire avec une grande détermination", a ajouté Nordahl Lelandais, debout dans son box en chemise claire. Après ces derniers mots de l'accusé, les six jurés tirés au sort pour ce procès se sont retirés pour délibérer . Nordahl Lelandais est jugé pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys De Araujo, huit ans, lors d'une soirée de mariage, fin août 2017 à Pont-de-Beauvoisin (Isère), ainsi que pour des agressions sexuelles contre deux petites-cousines de 4 et 6 ans, au cours du même été. Celui qui a déjà été condamné en mai 2021 à Chambéry à vingt ans de réclusion pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer en avril 2017, a reconnu au cours de ce long procès de trois semaines tous les faits qui lui sont reprochés mais nie farouchement toute atteinte sexuelle sur Maëlys. (Belga)