A Liège, vous pouvez dormir dans un ancien pigeonnier, "le plus petit Airbnb du monde": "On a tout fait sur mesure"

A Liège, vous pouvez dormir dans "le plus petit Airbnb du monde", aménagé dans un ancien pigeonnier du siècle dernier. Il est situé à quelques minutes à peine de la gare de Liège Guillemins, à deux pas du jardin botanique en plein centre-ville.

Pour 130 euros la nuit, l’endroit est sur 2 étages, de 5 mètres carré chacun. Un espace vraiment minuscule, qui doit pourtant inclure une salle à manger, une cuisine équipée, une toilette, des rangements, un escalier, un lit et une douche.

"On a tout fait sur mesure"

Il a donc fallu être astucieux. Une table qui se rabat, des rangements escamotables et un passage étroit pour accéder à la chambre à l’étage. C’est un logement unique. "On a tout fait sur mesure. On est parti des éléments principaux, c’est-à-dire du lit, de la douche, et on a tout construit autour. Tout a été construit sur place, juste à côté. Comme ça on pouvait juste découper, venir tester et voir si ça passait. On a tout construit comme ça pendant 4-5 mois", explique Benjamin Van Santen, concepteur.

Et on peut dire que le défi est réussi car le logement comprend tout ce qu’il faut, dont une grande douche et un vrai lit de deux personnes, tout en obtenant un endroit chaleureux.

"Il y a déjà plus d’une dizaine de réservations"

Ce projet locatif plait aux touristes. "Cela fait une dizaine de jours que l’annonce est en ligne sur le site Airbnb. Il y a déjà plus d’une dizaine de réservations et je suppose qu’elles vont continuer à arriver", espère Nicolas Dembour, le propriétaire de l’ancien pigeonnier qui l’utilisait comme cabane de jardin.

Le coût de cette rénovation ingénieuse s’élève à plusieurs dizaines de milliers d’euros.