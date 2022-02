Tempête Eunice - Le gestionnaire du réseau électrique Elia est prêt pour la tempête

(Belga) Le gestionnaire du réseau électrique Elia est prêt pour la tempête. Tout comme les gestionnaires des réseaux électriques dans les autres pays, Elia a lancé vendredi une "pré-alarme". La vigilance a été renforcée et des travaux prévus ont été annulés. Dans la mesure du possible, Elia recherche une capacité de sauvegarde supplémentaire.

Les cellules de crise d'Elia ont été mises en alerte renforcée afin que l'entreprise puisse agir en fonction de la situation. Les véhicules d'Elia sont aussi prêts avec des réservoirs remplis ou batteries chargées à 100%. Par ailleurs, Elia a annulé l'arrêt temporaire de lignes pour cause de travaux. Elia ne peut pas mener ces travaux en raison des conditions météorologiques et a besoin de cette capacité supplémentaire le cas échéant. En outre, Elia ajustera ses calculs pour garantir sa réserve de capacité nécessaire. "Il y a deux liaisons sur chaque pylône. Par défaut on calcule la perte d'une liaison, mais en cas de tempête on passe au calcul de la perte d'un pylône", précise Elia.