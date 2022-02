Un bébé blessé dans une crèche à Gand est décédé

Une petite fille de six mois qui avait été grièvement blessée mercredi alors qu'elle se trouvait dans une crèche de Mariakerke, une commune de Gand, a succombé à ses blessures, a indiqué vendredi le parquet de Flandre orientale.



Jeudi matin, l'hôpital UZ Gent avait informé le parquet local qu'un bébé avait subi un grave traumatisme cérébral dans des circonstances peu claires. Le service médical d'urgence avait amené la fillette au service des urgences la veille, après un appel de la crèche de Mariakerke. L'enfant était en danger de mort aigu et a finalement succombé à ses blessures, a communiqué le parquet vendredi. Le parquet de Flandre orientale avait désigné jeudi un médecin légiste et le juge d'instruction a fait mettre la crèche sous scellés. Une enquête approfondie y a eu lieu et trois de ses responsables ont été interpellés. Il s'agit de la gérante, de son père et d'un collaborateur. Ils ont passé la nuit en détention et comparaîtront dans le courant de la journée de vendredi devant le juge d'instruction, qui décidera de les placer ou non sous mandat d'arrêt.