La tempête Eunice est une "bombe météorologique": Sabrina Jacobs explique ce phénomène

La tempête Eunice touche actuellement notre pays. Des vents violents sont attendus jusqu’au soir. Notre présentatrice météo Sabrina Jacobs explique cette tempête "spéciale" sur le plateau du RTL INFO 13h.

En quoi est-elle exceptionnelle ?

La tempête prend ses origines au Nord-Ouest des Açores. Il faut savoir que ce type de situation atmosphérique n’est pas rare mais ici il n’y a aucun grain de sable pour venir enrailler la mécanique de ce que l’IRM a qualifié de "bombe météorologique".

Il faut remonter aux années 90 voir au début des années 2000 pour retrouver une situation similaire. C’est l’étendue du phénomène qui le rend aussi spécial.

Que dit la météo pour les prochaines heures ?

Sur le littoral, les vents vont continuer de souffler avec des rafales allant de 120 à 140 km/h. Aux environs de 13h30-14h, la partie centrale de notre pays sera touchée (Bruxelles et les Brabants Wallon et Flamand), les vents iront de 80 à 120 km/h.

Pour les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, c’est à partir de 15h que le vent soufflera le plus fort, entre 80 et 110 km/h.

Quand cela prendra-t-il fin ?

Le vent continuera de souffler sur tout le pays jusque 20h et il faudra attendre la 2e partie de la nuit pour un retour à la normale.