Comment reprendre goût à la lecture ? Les précieux conseils d'une bibliothérapeute

Nous sommes nombreux à avoir délaissé nos livres au profit des smartphones ou de la télévision. La lecture apporte pourtant de nombreux bienfaits, mais il peut être difficile de se remettre à cette activité qui demande une certaine concentration. Éloïse Steyaert est coach littéraire, et bibliothérapeuthe, elle était sur le plateau de RTL Info Bienvenue pour nous donner quelques conseils.

Pour se remettre à la lecture, la coach littéraire Éloïse Steyaert conseille avant tout d'aller à la rencontre de libraires passionnés "et de pouvoir discuter un petit peu avec eux parce qu'ils ont le temps et qu'ils aiment bien conseiller et de pouvoir parler de sujets qui nous plaisent de genres littéraires vers lesquels on peut être tournés". Ceux-ci peuvent donc aider à trouver les ouvrages qui nous correspondent. Lire des livres qui nous intéressent est une clé pour prendre l'habitude de lire, mais ce n'est pas une condition absolue : "il y a deux côtés, soit on y va pour le plaisir et l'évasion, donc là, ce sera vraiment le genre littéraire ou le sujet en particulier ou alors on a vraiment besoin d'apprendre, d'être dans la connaissance et là, on peut aller du côté des livres de développement personnel de vulgarisation de plein de thématiques. C'est l'un ou l'autre".

Une fois l'étape du choix du livre franchie, que faut-il faire pour se mettre à le lire ? Pour Éloïse Steyaert "il faut être très astucieux", elle recommande donc de porter son livre partout avec soi, "et de penser à dégainer son livre déjà cinq, dix minutes ou un quart d'heure et être plongé dedans", par exemple dans une salle d'attente. Ce sont des moments où nous sommes habitués à sortir son smartphone, la lecture peut donc être une excellente alternative, et un bon moment de détente.

La lecture demande une certaine rigueur, et la bibliothérapeute est plutôt d'avis qu'il faut, de temps en temps, s'imposer un moment pour lire. C'est pour ça qu'elle aide à "recréer des moments rituels avec les personnes qui veulent relire. C'est réfléchir à quel moment de la journée, ou à quel moment de la semaine, on peut trouver un petit peu de place dans son agenda et s'octroyer une demi-heure ou une heure de lecture. Ça peut être le matin avant de travailler, parfois c'est plutôt la soirée".

Finalement, peut-on réellement apprendre à aimer la lecture, surtout après des années sans avoir ouvert un livre ? Éloïse Steyaert en est convaincue, "j'ai beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là" assure-t-elle. "On redécouvre ou on découvre la lecture plus tard grâce à des amis, à des connaissances, et aussi principalement à des questionnements existentiels. Des moments dans notre vie où on a besoin d'aller chercher de la connaissance ou de la détente, et la lecture peut venir à ce moment-là pour une première fois".