Les professionnels des assurances s'attendent à être fortement sollicités: quels conseils pour éviter un sinistre?

Face à la tempête Eunice qui frappe la Belgique, les professionnels des assurances s'attendent à être fortement sollicités ces prochaines heures.

Dans un bureau de courtiers en assurance à Charleroi, le personnel s'est préparé à répondre aux clients sinistrés. Douze personnes sont présentes pour prendre en charge les appels. Des membres du personnel se tiennent aussi prêts à partir sur le terrain pour constater des dégâts. "On a quatre personnes qui peuvent tout de suite en cas d'urgence aller chez le client pour fournir un service immédiat et personnalisé parce que ce qui est important quand on est dans une situation de détresse, c'est d'avoir quelqu'un tout de suite sur place", détaille Laura Ferrara, co-gérante d'un bureau de courtiers en assurance.

Cette journée un peu particulière nécessite une petite réorganisation. "Même ceux qui ne gèrent pas forcément de manière habituelle les sinistres, on leur dit "Attention, vous allez devoir certainement être présent pour les clients"", explique Laura Ferrara, co-gérante d'un bureau de courtiers en assurance.

Pour éviter un sinistre, les courtiers conseillent de rentrer le matériel et le mobilier de l'extérieur dans un abri de jardin ou de les sécuriser pour éviter qu'ils ne soient emporté par le vent. "Faire le tour de son extérieur, regarder ce qui pourrait éventuellement être pris par le vent comme les trampolines, les tables de jardin, les salons que l'on voit souvent à l'extérieur", conseille Patricia Ferrara, co-gérante d'un bureau de courtiers en assurance. Il faut également veiller à ce que votre véhicule soit en sécurité en le rentrant si possible dans un garage ou évitant de le stationner dans un environnement potentiellement dangereux comme sous un arbre par exemple.