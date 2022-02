Des manifestants africains plaident à Bruxelles pour de véritables démocraties en Afrique

(Belga) La diaspora panafricaine a mené une action à proximité des institutions européennes vendredi à l'occasion du sommet UE-Afrique à Bruxelles. Elle appelle à un nouveau modèle de coopération au développement entre l'Union européenne et les pays africains afin que les Africains ne soient plus obligés de vivre dans de fausses démocraties.

Des manifestants portant les drapeaux du Mali, de l'Algérie, du Maroc, du Cameroun et de la République démocratique du Congo se sont rassemblés à côté de la place Schuman, fermée, pour exprimer leur mécontentement face à la situation dans leur pays d'origine. Certains d'entre eux tenaient des pancartes de protestation très visuelles, portant des inscriptions telles que "Kagame = le Hitler africain" ou "Non à la balkanisation de l'Afrique". Alors que le sommet UE-Afrique se déroulait dans des bâtiments un peu plus loin, la diaspora panafricaine a appelé à la remise en cause du modèle de coopération au développement entre l'Europe et l'Afrique, "un modèle de pillage économique, de contrôle politique et de présence militaire incontrôlée". Les manifestants demandent à pouvoir enfin vivre dans des pays réellement démocratiques sans avoir à sauver les apparences. Les manifestants demandent, entre autres, le respect de la souveraineté des pays africains réellement indépendants, la fin du néocolonialisme, la révocation de tous les accords militaires entre les pays africains et l'UE et la révision de tous les accords économiques avec l'UE. (Belga)