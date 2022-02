Pékin Express: la gazette olympique des JO-2022

Choses vues et entendues par les reporters de l'AFP aux Jeux olympiques de Pékin jusqu'au 20 février:

EN RYTHME. Jakub Nosek, membre de l'équipe tchèque de bobsleigh, a perdu l'audition de son oreille droite à 100% et de son oreille gauche à 85% à la suite d'une méningite quand il était enfant. Mais cela ne l'empêche pas de disputer à Pékin ses deuxième JO après Pyeongchang et d'avoir terminé à la 6e place des Mondiaux-2020 en bob à quatre. Le secret de ce pousseur-freineur de 32 ans ? Se concentrer sur le rythme de la course de son pilote. "Le saut dans l'engin (au départ) est assez difficile", explique le pilote Dominik Dvorak. Mais "nous avons le même rythme depuis huit ans, donc nous savons comment faire maintenant". Ils ont terminé 15e dans l'épreuve de bob à deux mardi. Nosek, 32 ans, a représenté son pays en saut en hauteur, en saut en longueur, au décathlon et au javelot lors de trois éditions des Deaflympics, rendez-vous majeur des sportifs malentendants. Il veut prouver que son handicap ne constitue pas un obstacle et en a fait une force: "J'entends tout, sauf ce que je ne veux pas entendre." (AFP)

DEDOMMAGEMENT. Le Comité olympique allemand (DOSB) a décidé de dédommager trois des sélectionnés olympiques qui n'ont pas pu participer à toutes leurs épreuves des JO-2022 en leur payant des... vacances. Le patineur artistique Nolan Seegert et deux membres de l'équipe de combiné nordique Eric Frenzel et Terence Weber ont passé l'essentiel de leur séjour à Pékin dans une chambre d'hôtel, à l'isolement, après avoir été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée. Frenzel, triple champion olympique, a été autorisé à quitter son hôtel après onze jours lundi et a pu participer à l'épreuve par équipes de combiné nordique dont l'Allemagne a pris la 2e place. Nolan Seegert a lui passé neuf jours à l'isolement, mais son épreuve était déjà terminée quand il est sorti. "C'est une petite attention, cela ne remplacera pas la compétition et le stress de la quarantaine, mais on a voulu montrer notre solidarité", a expliqué la DOSB qui offrira un jour de vacances à toute la famille des sportifs concernés par jour de quarantaine. (AFP)

RIVER PLATE. Grâce à Alex Ferreira, l'Argentine est (un peu) à l'honneur dans les épreuves de ski freestyle des JO-2022. Cet Américain, vice-champion olympique de ski half-pipe 2018 et qualifié pour la finale des JO-2022 programmé samedi, est le fils de Marcelo Ferreira, ancien joueur du légendaire club de Buenos Aires. Ferreira senior s'est ensuite exilé aux Etats-Unis pour jouer dans des Championnats secondaires dans les années 1980. Son fils, né dans le Colorado, a lui rapidement bifurqué vers le ski alpin, puis le ski freestyle. Mais le football, plutôt le "soccer" comme il est désigné aux Etats-Unis, très peu pour lui: "Je n'ai jamais été voir un match de football, mais j'ai hâte d'y aller", a-t-il assuré à l'AFP. (AFP)

BAIN DE FOULE. En sortant de sa traditionnelle conférence de presse de fin des JO, le président du CIO Thomas Bach s’est offert un bain de foule. Non pas qu’il soit sorti de la bulle olympique pour arpenter les rues de Pékin mais il a juste été assailli pendant une dizaine de minutes par des volontaires œuvrant sur les JO qui ont voulu lui chanter des chansons, lui proposer des chorégraphies. La mascotte Bing Dwen Dwen, elle-même, a voulu sa photo souvenir avec M. Bach. Celui-ci, malgré la cohue, s’est prêté de bon cœur et avec le sourire au jeu et a longuement discuté avec les jeunes bénévoles chinois venus à sa rencontre. Leur enthousiasme lui a sûrement fait oublier en quelques minutes l’heure de conférence de presse qu’il venait de passer à parler de l’affaire Valieva. (AFP)

MILANO/CORTINA. Comme à chaque JO, les organisateurs de l’édition suivante sont invités à venir observer le déroulement de l'événement en cours. Ceux de Cortina/Milan qui accueilleront les JO-2026 sont donc venus à Pékin, notamment pour recevoir le drapeau olympique lors de la cérémonie de clôture dimanche. Parmi les défis qui attendent les Italiens: la distance entre les trois principaux sites de compétition. 400 km entre Milan et Cortina, 200 km entre Milan et Bormio et 300 km entre Bormio et Cortina. "Le plus grand défi est de proposer une logistique des transports optimale sur un territoire de 22.000 km2. C’est là la clé de notre réussite", a d’ailleurs reconnu Giovanni Malago, président du Comité olympique italien lors d’une conférence de presse à Pékin. (AFP)

CHEVELURE. Le curleur Matt Hamilton est devenu une nouvelle fois la star des réseaux sociaux grâce à son look distinctif. Longue chevelure, moustache fournie et tatouages, l'Américain a été battu par les Canadiens en petite finale mais a conquis de nombreux fans dont l'acteur Dwayne Johnson. Avec cette popularité, le champion olympique de Pyeongchang a réussi à récolter plus de 8.000 dollars de dons pour la recherche contre le cancer."Le curling me donne l'opportunité d'être sous les projecteurs. Je voulais simplement redonner tout ce que j'ai reçu par se sport", déclare Hamilton, qui coupera ses cheveux après les Jeux. L'Américain avait fait déjà sensation aux JO-2018 avec sa moustache, sa casquette et son T-shirt rouge qui lui donnaient une allure ressemblante au personnage Mario du jeu vidéo éponyme.(AFP)