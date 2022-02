Chaos à la gare du Midi: des centaines de voyageurs surpris par la fermeture d'une partie du réseau des trains

La tempête Eunice provoque de fortes perturbations sur le rail dans notre pays. Infrabel a décidé ce vendredi vers 11h de fermer une partie de son réseau sur la totalité des provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale, ainsi que sur les grandes lignes autour d'Anvers entre 12h et 18h. Une annonce jugée tardive qui a coincé énormément de voyageurs.

Notre journaliste Emmanuel Dupond était présent à 17h à la gare de Bruxelles-midi où la situation est "très confuse". "Je peux vous dire que dans le hall à la gare du Midi, il y a énormément de monde avec les yeux sur le smartphone, ou sur les écrans de contrôle. Et je peux vous dire que pour l'instant, il y a très peu de trains. 5 seulement sur le grand écran de la gare de Bruxelles-midi. On a rencontré des enseignants et des travailleurs, qui sont venus travailler à Bruxelles ce matin, et qui regrettent de ne pas avoir été informés ce matin de cette interruption de trafic. Ils attendent de pouvoir rentrer chez eux. Quelques bus ont été mis à disposition pour rejoindre la Flandre, mais c'est très confus. Il n'y a qu'un mot d'ordre: patience. Tout le monde espère qu'à partir de 18h, ça rentrera dans l'ordre".

Cette situation a suscité la colère de Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité, qui estime que les informations auraient du circuler bien plus tôt. Infrabel a présenté ses excuses dans un communiqué, reconnaissant que cete décision tardive a "potentiellement incommodé" les clients du rail.

Le gestionnaire de l'infrastructure dit "mettre tout en œuvre, avec les opérateurs, en vue d'assurer un retour du trafic à la normale le plus rapidement possible et une prise en charge adéquate des clients du rail face à cette situation".