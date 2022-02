Incendie d'un squat à Linkebeek: trois mineures relâchées après audition

(Belga) Les mineures interpellées la nuit dernière après l'incendie meurtrier survenu dans un squat à Linkebeek, ont ????été relâchées après audition, annonce le parquet de Bruxelles vendredi soir. Un garçon de 13 ans est décédé dans l'incendie.

Selon les premières constatations, l'incendie serait d'origine accidentelle, indique le parquet. "Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment", a déclaré la porte-parole Sarah Durant. L'incendie s'est déclaré peu après 2 heures du matin dans le grenier du bâtiment, situé dans la Hollebeekstraat. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le toit était déjà en feu. Une personne, qui avait fui sur le toit, a dû être dégagée par les pompiers. Plusieurs personnes majeures étaient présentes dans l'immeuble, où elles séjournaient sans enregistrement. Quatre mineurs ont également été retrouvés, tous originaires de Bruxelles, trois filles âgées de 14 à 16 ans et un garçon de 13 ans. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital, où il a finalement succombé à ses blessures." Les pompiers sont parvenus à contrôler le feu, mais les dégâts matériels sont considérables. Un expert en incendie et un médecin légiste ont été désignés pour déterminer la cause de l'incendie et du décès. Selon les premières constatations de l'expert, un foyer d'incendie a été localisé sur un matelas. Pour le parquet de Bruxelles, il n'est visiblement pas question d'acte malveillant mais plutôt d'un incendie accidentel. (Belga)